Stuttgart blockt Premier-League-Anfagen für DFB-Teamspieler ab

Chris Führich wird den VfB Stuttgart in diesem Sommer nicht verlassen. Der DFB-Nationalspieler hat nach Sky Sport Informationen mehrere Anfragen aus der deutschen Bundesliga und Premier League direkt abgeblockt.

Chris Führich fühlt sich beim VfB Stuttgart sehr wohl und spielt in den Planungen von Sebastian Hoeneß eine wichtige Rolle. Ein Transfer ist aktuell kein Thema. Trotz mehrerer Anfragen aus der Premier League und der deutschen Bundesliga steht ein Wechsel des Offensivspielers in diesem Sommer nicht zur Debatte.

Nach Sky Sport Informationen hat Führich sämtlichen Interessenten frühzeitig signalisiert, dass er sich einen Abschied von den Schwaben aktuell nicht vorstellen kann. Der 28-jährige Flügelspieler blockte die Vorstöße direkt ab und bekannte sich klar zu seinem aktuellen Klub.

Führich hinterlässt beim VfB starken Eindruck

Beim VfB Stuttgart fühlt sich Führich weiterhin sehr wohl. Der neunfache deutsche Nationalspieler kehrte in hervorragender körperlicher Verfassung aus dem Urlaub zurück und hinterlässt in der Sommer-Vorbereitung bislang einen starken Eindruck. Sowohl im Training als auch in den bisherigen Testspielen überzeugte Führich auf ganzer Linie.

Intern besteht kein Zweifel an seinem Stellenwert. In der abgelaufenen Saison sammelte die Nummer zehn des VfB stolze 15 Scorer-Punkte in der deutschen Bundesliga (sieben Tore, acht Vorlagen)

Trainer Sebastian Hoeneß sowie die Stuttgarter Verantwortlichen planen fest mit dem Offensivspieler. Führich zählt weiterhin zu den wichtigen Bausteinen für die kommende Saison. Ein Abgang von Führich ist nach aktuellem Stand deshalb kein Thema.