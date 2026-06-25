Südafrika nach Sieg über Südkorea erstmals in K.o.-Phase

Auf den letzten Abdruck hat Südafrika bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada den Einzug ins Sechzehntelfinale fixiert.

Thapelo Maseko (63.) schoss die Bafana Bafana in der Nacht auf Donnerstag in Monterrey zu einem 1:0-(0:0)-Sieg über Südkorea und sicherte seinem Team damit hinter Gruppensieger Mexiko Platz zwei in Gruppe A. Bei der vierten WM-Teilnahme ist es die erste K.o.-Phase für Südafrika.

Hinter dem Gegner (4 Punkte) landete Südkorea mit 3 Zählern auf Rang 3 und muss im Kampf um eines von 8 Aufstiegstickets für die besten Gruppendritten noch zittern.

Dabei startete der Favorit vor 51.243 Zuschauern überfallsartig mit zwei guten Chancen für Bayern-Legionär Kim Min-jae, dessen Schuss auf der Linie geblockt wurde (2.) und PSG-Offensivakteur Lee Kang-in, der knapp neben die Stange zielte (8.). Südafrika fand in der Folge besser ins (Umschalt-) Spiel und kam seinerseits zu Möglichkeiten durch Maseko (geblockt/19.) und vor allem Evidence Makgopa, der einen Abpraller aus Kurzdistanz zu zentral auf Südkorea-Goalie Kim Seung-gyu schoss (30.).

In der Pause verließ Austria-Außenspieler Lee Tae-Seok das Feld, dafür kam der zu Beginn auf die Bank verbannte Kapitän Son Heung-min. Besser wurde die Partie dadurch aber nicht, Chancen waren auf beiden Seiten lange Mangelware. Just als Mexiko im Parallelspiel mit 2:0 führte und die Asiaten damit im Achtelfinale gewesen wären, crashte Maseko mit einem strammen Schuss die südkoreanische Party. Der Favorit mühte sich im Finish zwar noch redlich, konnte sich aber keine guten Gelegenheiten mehr erarbeiten.