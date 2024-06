„Super-Auge“ und Co: Das ist das Trainerteam von Ralf Rangnick

Ralf Rangnick dirigiert das österreichische Nationalteam bei der Fußball-EM in Deutschland.

Hinter dem 65-jährigen Schwaben steht aber eine Schar von Unterstützern, die dem Teamchef tatkräftig unter die Arme greifen. Schlüsselpositionen haben Rangnicks Assistenten Lars Kornetka, Peter Perchtold und Onur Cinel inne. Dazu kommen Spielanalyst Stefan Oesen und Tormanntrainer Michael Gspurning.

Die längste berufliche Verbindung pflegt Rangnick mit Kornetka, der wie Perchtold und Cinel im Sommer 2022 mit seinem „Chef“ zum ÖFB gekommen ist. Die Zusammenarbeit des Duos begann 2007 bei der TSG Hoffenheim, wo Kornetka als Videoanalyst Informationen an Cheftrainer Rangnick lieferte. Der Aufstieg in die deutsche Bundesliga sowie der Herbstmeistertitel direkt danach waren erste Erfolge. Kornetka ist mit Rangnick auch geschäftlich verbunden, beide betreiben gemeinsam die „Rangnick Kornetka Consulting GmbH“ mit Sitz in Düsseldorf.

Mit „leerer Festplatte“ in den Profifußball

Seine Anfänge hatte Kornetka, in der Nähe von Aachen geboren, im Journalismus. In Köln studierte er Sportjournalismus, wenig später verdiente er als Praktikant bei DSF und Sky sowie Freier Mitarbeiter beim WDR sein Geld. Dann lotste ihn Rangnick nach Hoffenheim, obwohl er keine Vorkenntnisse im Profifußball hatte. Rangnick sagte damals zu Kornetka: „Das Gute an dir ist, dass deine Festplatte noch leer ist und man sie bespielen kann“, erzählte der Quereinsteiger einmal dem Online-Portal Spox.

Kornetka wurde die Rangnick-DNA des Fußballspielens eingeimpft, später bekam er vom Boulevard den Spitznamen „Super-Auge“. In Diensten von Pep Guardiola bei Bayern München, Roger Schmidt bei Bayer Leverkusen und PSV Eindhoven oder eben Rangnick analysierte er die Gegner. Vor seiner Zeit beim ÖFB war Kornetka ein halbes Jahr lang bis April 2022 unter anderem als Geschäftsführer Sport beim russischen Club Lok Moskau tätig, eine Zeit lang gemeinsam mit Rangnick.

Doppel-Rolle für Cinel

Der 39-jährige Perchtold, Sohn eines Österreichers und einer Deutschen, war vor seinem ÖFB-Engagement zwei Jahre beim VfB Stuttgart als Assistenztrainer von Pellegrino Matarazzo tätig. Auch bei Schalke 04 unter Domenico Tedesco, mit dem er gemeinsam den Vizemeistertitel holte, sowie beim FSV Mainz 05 unter Martin Schmidt sammelte Perchtold Erfahrung. 2021 schloss er den UEFA-Pro-Diplom-Kurs der ÖFB-Trainerakademie ab. Als Spieler kam er 2007 zu zwei Kurzeinsätzen beim VfB Stuttgart in der deutschen Bundesliga.

Cinel trat im Bundesliga-Saisonfinish als Interimstrainer von Red Bull Salzburg vor den Vorhang. Der zuvor in Doppelfunktion als Liefering-Coach tätige Rangnick-Assistent konnte den Meistertitel in sechs Spielen aber nicht in die Mozartstadt holen. Nach seinem Intermezzo als Cheftrainer übt der 38-jährige Deutsche ab der kommende Saison eine neue Doppelrolle aus – als Co-Trainer von Rangnick sowie von Neo-Salzburg-Coach Pep Lijnders. Zuvor arbeitete Cinel unter anderem als Nachwuchstrainer bei Schalke, wo es vor einigen Jahren zum ersten Kontakt mit Rangnick gekommen war.

Oesen und Gspurnig runden Team ab

Bereits vor der Rangnick-Ära, nämlich ab 2020, war Oesen (39) im ÖFB tätig. Der promovierte Sportwissenschaftler ist neben der Spielanalyse auch in die ÖFB-Talenteförderung involviert und hat die Leitung im Bereich Wissenschaft, Analyse und Entwicklung inne. Vor zehn Jahren startete Oesen seine Laufbahn als Videoanalyst bei Rapid, mit einer Zwischenstation beim FC Liefering.

Für die Tormänner ist Gspurning zuständig, der selbst dreimal das ÖFB-Trikot getragen hat. Seine Karriere beendete der mittlerweile 43-jährige Steirer kurz vor Weihnachten 2017 bei Union Berlin. Danach startete er bei den Deutschen direkt seine Arbeit als Tormanntrainer und übt die Funktion auch weiterhin aus. Im April 2023 stieß Gspurning zum ÖFB und trat dort die Nachfolge von Robert Almer an.

