Tabellenführer Arsenal vor nächster Derby-Prüfung

Nach dem 4:1-Erfolg gegen den Nord-Londoner Rivalen Tottenham Hotspur am vergangenen Sonntag steht für Arsenal die nächste Derby-Prüfung an.

Der Tabellenführer der Premier League empfängt am Sonntag das im Westen der Hauptstadt beheimatete Chelsea und will mit dem nächsten Derbysieg Verfolger Manchester City auf Distanz halten. Die Mannschaft von Pep Guardiola, die bei einem Spiel weniger fünf Punkte Rückstand hat, gastiert am Samstag bei Leeds United.

Arsenal ist gegen Chelsea seit 2021 ungeschlagen, der Club-Weltmeister ist aber unter dem seit Anfang Jänner agierenden Trainer Liam Rosenior im Aufwind. Chelsea hat seither in der Meisterschaft keine Niederlage kassiert, lediglich im League-Cup-Semifinale zweimal verloren – gegen Arsenal. „Wir haben nicht die Resultate geholt, die wir wollten, und wir wollen das ändern“, sagte Rosenior, der mit seiner Truppe im Kampf um einen der vier Startplätze in der nächsten Champions League ist.

Die Premier League live & exklusiv bei Sky und im Stream mit Sky X!

ManCity in Lauerstellung

Drei Siege gegen Chelsea in einer Saison hat Arsenal zuletzt 2003/04 geschafft, zu Saisonende feierten die „Gunners“ ihren 13. und bis dato letzten Meistertitel. Sollte Arsenal, zuletzt dreimal Vizemeister, straucheln, könnte Manchester City nach Verlustpunkten die Führung übernehmen. Der Serienmeister von 2021 bis 2024 hält bei bewerbsübergreifend fünf Siegen in Serie, ist vor Leeds aber gewarnt. Der Aufsteiger hat in diesem Jahr gegen die Top-Teams Liverpool, Manchester United, Chelsea und Aston Villa remisiert.

Titelverteidiger Liverpool, als Tabellensechster drei Punkte hinter den CL-Plätzen, hat das abstiegsbedrohte West Ham United zu Gast. Der Tabellenvierte Manchester United empfängt den vom Oberösterreicher Oliver Glasner trainierten Mittelständler Crystal Palace.