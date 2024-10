Tanrivermis übernimmt Traineramt in St. Pölten

Zweitligist SKN St. Pölten hat mit Tugberk Tanrivermis einen neuen Trainer gefunden. Der 35-Jährige kommt von der AS Roma in die niederösterreichische Landeshauptstadt.

Über die Vertragsdauer machte der Verein keine Angaben. Mit der Roma konnte Tanrivermis die italienische U18-Meisterschaft gewinnen und wurde als „Trainer des Jahres“ ausgezeichnet. Außerdem gewann der Inhaber der UEFA Pro-Lizenz als Co-Trainer zwei Meisterschaften und drei Pokal-Titel in der Türkei.

„Tanrivermis‘ Erfolge bei Top-Clubs wie der AS Roma und seine mehr als offensichtliche Fähigkeit zur Talententwicklung machen ihn zur perfekten Wahl für dieses neue Kapitel beim SKN St. Pölten. Sein Elite-Coaching-Hintergrund wird entscheidend sein, um unser Team in der Liga nach oben zu führen“, sagt SKN-Sportdirektor Christoph Freitag zur Verpflichtung.

Tanrivermis: „Emotional und stolz“

Tanrivermis sagt über seine neue Aufgabe: „Ich bin sehr glücklich, emotional und stolz, der neue SKN Trainer zu sein. Wir werden ein Konzept erarbeiten, das uns zum am härtesten arbeitenden Verein in Österreich macht – und so wollen wir gemeinsam als Mannschaft Erfolge feiern.“

Der SKN trennte sich am gestrigen Montag vom bisherigen Cheftrainer Aleksandar Gitsov. Die Trennung von dem Bulgaren kam nach einem durchwachsenen Saisonstart mit neun Punkten aus neun Spielen nicht ganz überraschend. Allerdings hatten die Niederösterreicher just am vergangenen Wochenende mit einem 4:2-Auswärtserfolg bei der SV Ried einen unerwarteten Sieg eingefahren.

(Red.) / Bild: SKN St. Pölten