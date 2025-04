„Dann wäre er bei Arsenal…“ – Tatar bemängelt Einstellung von Rapid-Spielern

Sky-Experte Alfred Tatar hat in der 253. Folge von „DAB | Der Audiobeweis“ die Entwicklung und Denkweise einiger Rapid-Spieler bemängelt.

Nach einem starken Saisonstart zeigte die Formkurve bei den Hütteldorfern in den letzten Wochen stark nach unten. In der Formtabelle der letzten zehn Bundesliga-Runden liegt der SK Rapid nur auf dem neunten Rang, punktgleich mit den Abstiegskandidaten GAK und WSG Tirol und einen Zähler vor Altach.

„Die Spieler haben eine Bringschuld“, meinte Tatar über die jüngsten Auftritte der Grün-Weißen. Dabei bemängelte der Sky-Experte die Einstellung des ein oder anderen Spielers: „Sie dürfen bei einem der größten Vereine Österreichs spielen, also müssen sie auch alles bringen, was sie haben. Die Spieler denken leider nicht so. Die Professionalität der Spieler fehlt.“

Tatar übt Kritik an Beljo und Seidl

Laut Tatar haben sich einige Rapid-Spieler in den letzten Monaten nicht weiterentwickelt. „Es gibt einige Beispiele bei Rapid, bei denen ich keinen Schub sehe. Sie spielen bei einem der größten Clubs Österreichs und trotzdem verharren sie auf dem Niveau, auf dem sie engagiert wurden oder sogar schwächer“, so der 61-Jährige im Sky-Podcast.

Tatar nannte auch konkrete Namen: „Dion Beljo hat Anlagen, die er einfach nicht ausschöpft. Seine Entwicklung geht einfach nicht weiter, obwohl er Möglichkeiten hat, viel stärker zu sein. Bei ihm habe ich permanent den Eindruck, er ist mit sich, mit seinen Mitspielern nicht zufrieden. Wenn der mehr Spielfreude hätte, wäre er heute schon bei Arsenal.“

Auch die Leistungen von Kapitän Matthias Seidl, der zuletzt selten über 90 Minuten zum Einsatz kam, wurden von Tatar in Frage gestellt: „Er (Anm. d. Red. Seidl) hat ein wunderbares erstes Jahr gespielt, ist Kapitän geworden und jetzt geht seine Kurve nach unten.“

Bild: GEPA