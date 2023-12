Tatar über Alaba-Ausfall: „David ist unser einziger Weltklassespieler“

David Alaba zog sich am Sonntag beim 4:1-Heimsieg von Real Madrid gegen Villarreal einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Damit droht der ÖFB-Teamkapitän für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland auszufallen. Für Sky-Experte Alfred Tatar ist das „ein herber Schlag.“

„Das ist ein herber Schlag, weil David unser einziger Weltklassespieler ist. Er hat die Abwehr völlig im Griff und ist nicht nur als Abwehrspieler wichtig, sondern auch genau der Spieler, der unser Spiel nach vorne trägt, mit seinen guten Eröffnungspässen. Das wird schwierig ohne ihn. Das ist echt bitter“, erklärte Tatar und fügte an: „Für ihn persönlich ist es natürlich auch eine Katastrophe. Da kann jetzt seine Karriere auch am seidenen Faden hängen. Real wird sich um einen Ersatz umschauen und ob er da dann wieder so Fuß fassen kann bei Real, ist ein anderes Kapitel.

Tatar würde Alaba zur EURO mitnehmen

Laut Alfred Tatar sollte der Real-Star dennoch in irgendeiner Form Teil der ÖFB-Delegation sein, die im Juni 2024 nach Deutschland aufbricht: „Es ist natürlich die Frage, wie die Reha verläuft, aber ich glaube dabei sein sollte er auf jeden Fall, einfach als Persönlichkeit in der Kabine.“

Bild: GEPA