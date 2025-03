Tatar überrascht mit Meister-Tipp: "Ich glaube, dass..."

Sky-Experte Alfred Tatar hat in der neuen Folge von DAB | Der Audiobeweis seinen Meister-Tipp abgegeben.

Dabei überraschte Tatar mit einer mutigen Ansage! Auf die Frage in die Runde, wer am Ende den Titel in der Bundesliga holen wird, sagte er: „Ich gebe hier einen Tipp ab: Ich glaube, dass der WAC Meister wird.“

Der Wolfsberger AC befindet sich in der Tabelle mit 36 Punkten auf Rang drei. Der Rückstand auf das Spitzenduo um Sturm Grazu und Austria Wien beträgt vier Punkte. Die Lavanttaler sind in der Bundesliga seit sieben Spielen ungeschlagen, davon hat die Kühbauer-Elf nur beim 3:3 gegen die WSG Tirol Punkte liegen lassen.

„Dann muss Kühbauer seine Karriere beenden“

Sky-Moderator Martin Konrad entgegnete hinsichtlich von Tatars Meister-Ansage: „Erstmal muss dann Didi Kühbauer seine Karriere beenden, weil er dann in die Champions League kommt. Das hat er bei ‚Talk und Tore‘ so gesagt.“

„Aufgrund des Sieges von Salzburg gegen Sturm ist für mich Salzburg neben der Wiener Austria Titelkandidat. Natürlich ist Sturm als Titelverteidiger auch dabei. Aus unserer Sicht ist es die spannendste Meisterschaft. Das hat es noch nie gegeben, dass es zu Beginn der Meistergruppe – möglicherweise noch mit Rapid – fünf Titelkandidaten gibt“, so Konrad weiter.

WAC ein Titelkandidat? Das sagt Trainer Kühbauer

Schröder reagiert auf Tatars Tipp

Auch DAB-Gast und Salzburg-Sportchef Rouven Schröder reagierte auf Fredls Tipp, wonach die Wolfsberger sich am Ende den Titel holen.

„Es wird auf jeden Fall spannend. Ich freue mich, dass der WAC im Grunddurchgang noch zu uns kommt als Meisterfavorit. Wir wollen uns ja mit den Besten messen“, sagte Schröder.

„Können diese Saison keine großen Töne spucken“

Zu einer eigenen Kampfansage wollte sich der Sportchef der Mozartstädter angesichts der Leistungen von Red Bull Salzburg in dieser Spielzeit nicht hinreißen lassen.

„Wir können in dieser Saison nicht ansatzweise große Töne spucken. Lasst uns spielen und danach können wir darüber sprechen. Aber jeder wartet im Endeffekt ja nur darauf, dass man jetzt am Wochenende in Altach hochnäsig auftritt auf den Boden der Tatsachen zurückfällt“, sagte Schröder.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Schröder: „Wollen bis zum Schluss dabei sein“

Neben Salzburg sieht auch Schröder vier weitere Teams mit ernsthaften Titelchancen. „Wir sind nicht alleine in der Liga. Sturm Graz steht oben, Austria Wien hat eine unfassbare Serie, Rapid wird sich nicht geschlagen geben, der Wolfsberger AC macht es sehr gut. Alle beißen und alle kratzen. Die Bundesliga wird durch die Punkteteilung unglaublich eng.“

Dennoch wollen die Salzburger so lange wie möglich ein Wörtchen um den Meisterteller mitreden. „Wir möchten bis zum Schluss dabei sein. Es wäre jetzt alles andere als richtig, wenn wir sagen, dass wir um den Titel mitspielen wollen und am Ende froh sind, wenn wir Dritter oder Vierter werden. Aber natürlich wollen wir bis zum Ende alles offen halten und die Möglichkeit haben, Meister zu werden“, erklärte Schröder.

Jetzt reinhören: DAB | Der Audiobeweis #249 mit Rouven Schröder

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Bild: GEPA