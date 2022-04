Teamchefsuche: Schöttel liefert Präsidium Zwischenbericht

via

via Sky Sport Austria

Seit Ende März ist der ÖFB auf der Suche nach einem Nachfolger für Franco Foda. Heute hat ÖFB-Sportdirektor einen ersten Zwischenbericht zu seiner Suche dem ÖFB-Präsidium präsentiert. „Ich gehe davon aus, dass wir am 29. April einen neuen Teamchef präsentieren können“, sagte Schöttel.



In einer aktuellen ÖFB-Aussendung heißt es: „Der Sportdirektor hat auf Basis seiner fachlich-inhaltlichen Evaluierung und des Anforderungsprofils in den letzten beiden Wochen im In- und Ausland Gespräche mit Trainern, die diese Kriterien erfüllen, geführt. Jetzt erfolgt eine Eingrenzung der Kandidaten, mit denen intensivierte Gespräche zu inhaltlichen und auch wirtschaftlichen Parametern geführt werden.“

Innerhalb der nächsten 14 Tage wird Peter Schöttel dem Präsidium seinen Vorschlag übermitteln. „Ziel ist es, auf Basis dieser Empfehlung des Sportdirektors, die der Präsident dem Gremium vorlegt, spätestens im Rahmen der Präsidiumssitzung am 29. April eine gemeinschaftliche Beschlussfassung zu treffen. Dafür wurden im Rahmen der heutigen konstruktiven Sitzung die Weichen gestellt“, so der ÖFB.

Zuletzt bestätigten Peter Stöger und Markus Schopp Gespräche mit ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel geführt zu haben. Auch Admira-Coach Andreas Herzog war mit Schöttel bezüglich des Teamchef-Postens in Kontakt. Das verriet Admira-Präsident Philipp Thonhauser bei „Talk und Tore.“

Quelle: ÖFB