Klare Testspielsiege für Sturm, Austria und Salzburg

Sturm Graz, Austria Wien und Red Bull Salzburg sind mit Testspielsiegen in die Sommervorbereitung gestartet.

Die Grazer setzten sich mit einem klaren 5:0-Erfolg gegen den slowenischen Erstligisten NS Mura durch. Sturm-Neuzugang Simon Seidl feierte dabei einen Einstand nach Maß und erzielte in der ersten Hälfte einen Doppelpack.

Trainer Fabio Ingolitsch wechselte zur Pause die komplette Mannschaft durch. Nach dem Seitenwechsel schraubten Youngster Bastian Maierhofer, Leih-Rückkehrer Szymon Wlodarczyk und Abwehr-Neuerwerbung Petar Petrovic das Ergebnis für den Vizemeister in die Höhe.

Austria siegt im Backofen Parndorf

Bei hochsommerlichen Temperaturen in Parndorf ist auch Austria Wien ein erfolgreicher Start in die Sommervorbereitung geglückt. Gegen den Regionalligisten siegten die Veilchen mit 4:0 (3:0).

Die Treffer erzielten Vasilije Markovic per Doppelpack, Philipp Maybach und Neuzugang Julian Hettwer.

Kantersieg von Salzburg

Red Bull Salzburg hat unter Neo-Trainer Danny Röhl das erste Testspiel deutlich mit 5:0 (3:0) gegen Regionalligist SV Seekirchen gewonnen.

Karim Konate erzielte einen Doppelpack, zudem trafen Damir Redzic, Aboubacar Camara und Yorbe Vertessen.

Ried mit Remis

Die SV Ried hat sich in ihrem ersten Testspiel der neuen Saison mit 2:2 von Zweitligist Austria Salzburg getrennt.

Die Mannschaft von Neo-Trainer Mario Despotovic bewies dabei Moral und machte einen 0:2-Rückstand zur Pause wett. Die Torschützen für Ried waren Sefiwu Abubakar (64.) und Fabian Lechner (90.).