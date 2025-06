Thomas Sabitzer kehrt zur WSG zurück

Der gebürtige Steirer und amtierende Cupsieger löste sein Arbeitspapier beim Wolfsberger AC in beidseitigem Einvernehmen auf. Für die Kärntner erzielte der 24-Jährige in 43 Spielen vier Tore und lieferte fünf Assists. Bereits in den Spielzeiten 2021/22 und 2022/23 stürmte der 24-Jährige für die WSG und erzielte in 56 Spielen 14 Tore und sechs Assists.

Thomas Sabitzer zeigt sich nach seiner Vertragsunterschrift glücklich: „Ich bin sehr erleichtert und glücklich. Ich bin einfach froh, dass jetzt alles geklappt hat und hoffe, dass wir eine erfolgreiche Zeit haben.“

Stefan Köck (Manager Sport) freut sich über die Rückkehr Sabitzers: „Sabi war ja schon zwei Mal als Leihspieler bei unserer WSG Tirol erfolgreich tätig. Er konnte damals sowohl fußballerisch als auch menschlich absolut überzeugen und war daher auch mannschaftsintern wie extern sehr anerkannt. Mit ihm gewinnt die WSG Tirol nicht nur einen flexibel einsetzbaren Offensivspieler, sondern auch eine starke Persönlichkeit. Er ist mit 24 Jahren in einem sehr guten Fußballeralter und wir sind sehr glücklich, dass er sich unserer WSG Tirol angeschlossen hat. Wir werden versuchen, Sabi zu seinen Bestleistungen zu verhelfen und somit als Mannschaft erfolgreich zu sein.“

Quelle: Presseaussendung WSG Tirol

Beitragsbild: WSG Tirol