Throwback: Vater von BVB-Neuzugang Fidjeu-Tazemeta erzielte kurioses Sockentor

Anlässlich des Transfers von Thierry Fidjeu-Tazemeta zu Borussia Dortmund blicken wir auf eines der legendärsten Tore seines Vaters zurück.

Am 01.11.2013 schoss der SV-Horn Spieler das Führungstor im Duell gegen den SKN. St.Pölten – nur mit dem Socken wohlgemerkt. Seinen Schuh trug Fidjeu-Tazemeta zu diesem Zeitpunkt in der Hand, statt am Fuß. Kurz zuvor hatte der Stürmer seinen linken Schuh verloren, spielte aber ohne diesen weiter.

Am Ende gewann der SKN St. Pölten noch mit 5:2. Die weiteren Treffer im Niederösterreich-Duell erzielten Dober (15., 30.), Noel (85.), Kerschbaumer (88.), Sadovic (95.) für den SKN und Sahanek (55.) für den SV Horn.