Titel zum Greifen nah! So startet Österreich ins U17-WM-Finale

Österreich kämpft im Finale einer Fußball-WM um den Titel: Die Auswahl von Teamchef Hermann Stadler will im heutigen U17-WM-Finale gegen Portugal (ab 16:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 sowie im Livestream auf skysportaustria.at & in der Sky Sport Austria App) die Sensation perfekt machen.

Auch im Endspiel setzt das ÖFB-Team auf die bewährten Kräfte des bisherigen Turnierverlaufs um Goalgetter Johannes Moser und Kapitän Jakob Pokorny. Zum ersten Mal steht ein ÖFB-Nachwuchsteam in einem WM-Finale, genauso historisch wäre daher ein erster Titelgewinn.

Das FINALE des ÖFB-Teams gegen Portugal – heute ab 16:45 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria sowie im Free-LIVESTREAM auf skysportaustria.at!

So startet das U17-ÖFB-Team ins Finale:

Das ist die Aufstellung von Gegner Portugal:

(Red.)

Beitragsbild: Imago.