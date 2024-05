Titelchance & Europacup: Trio profitiert von Leverkusen-Double

Der DFB-Pokalsieg von Bayer Leverkusen hat auch für drei weitere deutsche Bundesligisten positive Auswirkungen.

Denn durch das Finalerfolg der Werkself gegen den 1. FC Kaiserslautern geht der für den Pokalsieger vorgesehenen Platz in der Europa League an die Liga, denn Bayer ist als Meister bereits für die Champions League qualifiziert.

Die TSG Hoffenheim wird daher als Tabellensiebter in der kommenden Spielzeit statt in der Conference League sicher in der Europa League an den Start gehen. Aufsteiger 1. FC Heidenheim als Tabellenachter geht dafür in der Conference League an den Start.

Titelchance für Stuttgart im Supercup

Neben dem Duo profitiert mit dem VfB Stuttgart noch ein Klub vom Leverkusener Double. Denn der Vizemeister wird im deutschen Supercup am 17. August gegen das Team von Trainer Xabi Alonso antreten dürfen.

Normalerweise trifft dort der Deutsche Meister auf den Pokalsieger, doch durch das Bayer-Double wird Stuttgart nun nachrücken. Supercup-„Stammgast“ Bayern München wird damit erstmals seit 2011 nicht um den Titel am Saisonauftakt kämpfen.

(sport.sky.de/Red.)

Beitragsbild: Imago.