Tödlicher Unfall überschattet Nürburgring Qualifiers

Die ADAC 24h Nürburgring Qualifiers wurden von einem schweren Unfall mit Todesfolge überschattet. Um 20:00 Uhr informierte die Rennleitung, dass der 66-jährige Schwede Juha Miettinen, an den Folgen der beim Unfall erlittenen Verletzungen verstorben ist.

Sechs weitere Fahrer wurden bei dem Unfall im Streckenabschnitt Kolstertal verletzt, befinden sich aber nicht in Lebensgefahr. Das heutige Rennen wird nicht fortgesetzt.

Der Tiroler Lucas Auer, der zum Zeitpunkt des Unfalls das Auto von Max Verstappen lenkte, war nicht in den Unfall verwickelt.

Artikelbild: Imago