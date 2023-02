„Top-Niveau“ gegen ManCity nötig: Leipzig vor CL-Duell zuversichtlich

Der klaren Außenseiterrolle zum Trotz zeigt sich RB Leipzig vor dem Duell in der Fußball-Champions-League mit Manchester City (ab 20 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria 2 sowie mit Sky X!) betont zuversichtlich. Die Sachsen fühlen sich für das Achtelfinal-Hinspiel vor eigenem Publikum gegen Englands Meister gerüstet und setzen vor allem auf die Rückkehr ihrer Topscorers Christopher Nkunku. In der zweiten Mittwoch-Partie will sich Inter Mailand daheim gegen Porto eine gute Ausgangsposition für das Retourmatch am 14. März verschaffen.

Leipzig gelang am Samstag mit dem 3:0 in Wolfsburg die Generalprobe, von seinen jüngsten 20 Pflichtspielen hat der Club von Konrad Laimer und Xaver Schlager nur eines verloren. Nun steht auch Nkunku nach dreimonatiger Verletzungspause wieder zur Verfügung. Trainer Marco Rose sagte über seinen Stürmerstar: „Es tut uns sehr, sehr gut, dass er wieder da ist. Das ist eine individuelle Qualität, die es selten gibt. Es ist wichtig für uns, um am Mittwoch zum Beispiel auf Top-Niveau unausrechenbarer zu sein.“

Doch nicht nur die Leipziger verfügen über einen Hochkaräter in der Offensive – Manchester City kann mit Erling Haaland aufwarten. „Er ist ein herausragender Stürmer mit fantastischen Fähigkeiten, seine Wucht und tiefen Läufe sind schwer zu verteidigen. Aber es ist zu einfach, sich nur auf Haaland zu fokussieren“, erklärte Kapitän Willi Orban.

Der Norweger hält in dieser Saison bei 32 Pflichtspiel-Treffern, ging jedoch zuletzt am Samstag beim Auswärts-1:1 gegen Nottingham leer aus. Nach dem überraschenden Stolperer beim Abstiegskandidaten liegen die „Citizens“ in der Premier League nach Verlustpunkten gerechnet schon fünf Zähler hinter Spitzenreiter Arsenal.

Die erfolgreiche Titelverteidigung genießt bei der Truppe von Starcoach Pep Guardiola nicht die allerhöchste Priorität, wie Goalie Ederson verriet. „Unser großes Ziel ist der Gewinn der Champions League. In diesem Jahr sind wir ganz sicher in der Lage, das Finale zu erreichen. Wir haben hohe Qualität in der Mannschaft, das sieht man an den vielen Titeln, die wir in den letzten Jahren gewonnen haben“, meinte der Brasilianer.

Sein Verein wartet trotz massiver finanzieller Unterstützung aus Abu Dhabi weiterhin auf die begehrteste Trophäe im europäischen Club-Fußball. 2021 verlor ManCity das Endspiel gegen Chelsea, im Vorjahr war im Semifinale gegen den späteren Sieger Real Madrid Endstation.

Zwei ehemalige Champions-League-Gewinner treffen im Mailänder Meazza-Stadion aufeinander. Inter gilt gegen Porto (ab 20 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria 3 sowie mit Sky X) als leichter Favorit, zumal aus den vergangenen 13 Bewerbspartien bei einer Niederlage und zwei Unentschieden gleich zehn Siege herausschauten. Der portugiesische Tabellenzweite wiederum hat seine jüngsten acht Matches für sich entschieden, die bisher letzte Pleite datiert vom 21. Oktober 2022 (0:1 gegen Benfica Lissabon).

