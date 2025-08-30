Torfestival und Tumulte: So liefen die letzten Grazer Derbys ab

Nach dem Aus im UEFA Champions League Playoff ist Meister Sturm auf Wiedergutmachung aus. Die Gelegenheit dazu bietet sich am Samstag im Stadtderby gegen den GAK. Das Team von Ferdinand Feldhofer, das am Wochenende Heimrecht hat, holte zuletzt ein Remis gegen die formstarken Altacher und will nun auch dem Stadtrivalen Paroli bieten. Ob das gelingt, oder die Blackies das Derby für sich entscheiden können, ist am Samstag ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Vor dem 202. Pflichtspiel-Duell der Grazer Vereine wirft Sky einen Blick zurück auf die jüngsten Aufeinandertreffen zwischen Sturm Graz und dem Grazer AK:

19.10.2022 – Grazer AK vs. Sturm Graz (ÖFB-Cup Achtelfinale)

Das erste Grazer Derby seit 15 Jahren hielt, was es versprach. Am Ende jubelten die Sturm-Fans über ein knappes 1:0 – auch wenn sich der Favorit ins Cup-Viertelfinale „quälte“, wie es der spätere Meistertrainer Christian Ilzer formulierte. „Der GAK war sehr kompakt“, begründete der Steirer. Matchwinner war Albian Ajeti, der nach einem weiten Zuspiel von Ivan Ljubic GAK-Goalie Christoph Nicht sehenswert überhob (65.). Fast wäre es in die Verlängerung gegangen: Ein gefährlicher Freistoß von Michael Liendl wurde jedoch von Sturm-Goalie Jörg Siebenhandl pariert.

02.11.2023 – Grazer AK vs. Sturm Graz (ÖFB-Cup Achtelfinale)

Knapp ein Jahr später kam es erneut zum Derby – und diesmal ging es hitziger zur Sache. Auf dem Rasen setzte sich Sturm mit 3:2 durch und ebnete sich damit den Weg Richtung späterem Cupsieg. Neben dem Platz kam es allerdings zu Ausschreitungen: Beim Marsch von der alten Sturm-Heimstätte „Gruabn“ zur Merkur Arena wurde ein GAK-Fanshop-Stand geplündert. Rund um das Stadion verhinderte die Polizei weitere Auseinandersetzungen, ein Beamter wurde verletzt.

Sportlich sorgten der inzwischen zu den Young Boys Bern abgewanderte Gregory Wüthrich, LASK-Neuzugang Bryan Teixeira und ein Eigentor von Yannick Oberleitner für die Sturm-Treffer. Für den GAK netzten Michael Cheukoua und Oberleitner selbst ein.

19.10.2025 – Sturm Graz vs. Grazer AK (Bundesliga, Runde 10)

Erstmals seit der Saison 2006/07 gab es in der vergangenen Spielzeit wieder ein Grazer Stadtderby in der ADMIRAL Bundesliga – und Meister Sturm Graz begrüßte den Rivalen mit einem Torfestival. Der Doublesieger besiegte den Aufsteiger GAK in einer turbulenten Partie mit 5:2 (2:0). Jusuf Gazibegovic (34.), Otar Kiteishvili (40.) und Mika Biereth (50.) sorgten scheinbar früh für klare Verhältnisse. Doch Daniel Maderner (54.) und Benjamin Rosenberger (56.) ließen die Rotjacken mit einem Doppelschlag noch einmal hoffen. Am Ende stellten Seedy Jatta (64.) und erneut Kiteishvili (79.) den komfortablen 5:2-Endstand her.

Sieben-Tore-Spektakel! Sturm gewinnt hitziges Grazer Derby

09.03.2025 – Grazer AK – Sturm Graz (Bundesliga, Runde 21)

Auch im jüngsten Derby setzte sich der Favorit in Schwarz-Weiß durch – und schrieb damit Geschichte: Erstmals gewann Sturm vier Stadtduelle in Serie. Lange sah es jedoch anders aus. Der GAK brachte in der ersten Hälfte keinen gefährlichen Ball aufs Tor, doch in Minute 78 sorgte Vereinslegende Marco Perchtold für Ekstase und die vermeintliche Sensation. Der erste Derby-Sieg seit fast 20 Jahren lag in Reichweite. Sturm brauchte einige Minuten, um sich zu fangen, antwortete aber spät: Otar Kiteishvili glich in der 86. Minute aus. In der Nachspielzeit rückte der GAK weit auf, wurde ausgekontert – Leon Grgic behauptete sich stark, legte auf Yalcouye ab, der vor Wiegele eiskalt blieb und den 2:1-Sieg fixierte.

Grazer Derby gedreht: Sturm rettet Tabellenführung

Am Samstag ab 19:00 Uhr (live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1) steigt das nächste Grazer Stadtderby. Die Rollenverteilung ist klar: Sturm geht einmal mehr als Favorit in die Partie, während der GAK ausgerechnet gegen die „Blackies“ den ersehnten ersten Saisonsieg landen will.

(Red.) Foto: GEPA