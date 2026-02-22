Torreiches Remis: Stuttgart lässt Punkte in Heidenheim liegen

Der deutsche Pokalsieger VfB Stuttgart ist im Rennen um die Königsklasse überraschend gestolpert.

In der Fußball-Bundesliga kamen die Stuttgarter drei Tage nach ihrem starken Auftritt bei Celtic Glasgow in der Europa League bei Schlusslicht 1. FC Heidenheim mit Stürmer Mathias Honsak auf der Bank in einem unterhaltsamen Spiel zu einem 3:3 (2:2). Auf Tabellenplatz vier stehen die Schwaben nun noch immer zwei Zähler vor Verfolger RB Leipzig, der am Samstagabend 2:2 gegen Borussia Dortmund gespielt hatte.

Chris Führich (5.) brachte den Favoriten früh auf Kurs, Eren Dinkci (20.) und Arijon Ibrahimovic (34.) mit einem kuriosen Foulelfmeter nach Videobeweis den Europa-League-Teilnehmer aber ins Wanken. Maximilian Mittelstädt (44., Foulelfmeter) glich aus. Das 3:2 durch Sirlord Conteh (82.) konterte Deniz Undav (88.).

Der VfB kassierte nach der famosen Vorstellung im Hinspiel der Europa-League-Zwischenrunde in Glasgow (4:1) einen Dämpfer. Heidenheim hingegen fuhr nach vier Niederlagen wieder einen Punkt ein, zu Relegationsplatz 16 fehlen aber immer noch deren sechs.

Stuttgart stolpert nach Start nach Maß

Der Favorit erwischte einen Start nach Maß: Nicht einmal fünf Minuten dauerte es, bis Führich einen Rückpass von Jan Schöppner stahl und allein vor Torhüter Diant Ramaj ganz cool blieb. Die Heidenheimer wirkten zunächst überfordert, die Stuttgarter spielfreudig, ehe sich das Blatt wendete.

Erst traf Dinkci, dann half der VAR dem Außenseiter doppelt. Dinkci kam im Strafraum zu Fall, bekam aber zunächst keinen Strafstoß. Stattdessen erzielte Ermedin Demirovic (30.) im Gegenzug das vermeintliche 2:1 für Stuttgart. Nach Ansicht der Bilder kehrte Sascha Stegemann die Entscheidung aber um, gab den Elfmeter – und Ibrahimovic verwandelte.

Die Heidenheimer rieben sich auf, doch die Klasse der Stuttgarter blitzte immer wieder durch. So auch kurz vor der Pause, als Chema Andrés auf seinem klugen Laufweg im Strafraum von Christian Conteh gefoult wurde. Stegemann zeigte diesmal gleich auf den Punkt und Mittelstädt rückte seinen Fehler gerade. Doch es blieb unterhaltsam, vor der Pause traf Patrick Mainka beinahe per Kopf zur erneuten Führung für den FCH (45.+2).

Heidenheim mischte weiter munter mit, spielte auf Sieg – und ging tatsächlich in Führung. Doch der VfB hatte eine schnelle Antwort parat.

(SID/APA).

