Torschütze Trauner gibt Update zu Verletzung

Der Torschütze des zwischenzeitlichen 1:0 musste in der zweiten Halbzeit gegen Polen wegen einer Blessur am Oberschenkel ausgewechselt werden.

In Minute 9 brachte der neu in die Mannschaft rotierte Innenverteidiger das ÖFB-Team in Führung. Es war das schnellste Tor Österreichs bei einer EM-Endrunde. „Es war ein sehr, sehr wichtiges Tor. Das wird mir immer in Erinnerung bleiben. Es ist schon sehr, sehr besonders – dass ich überhaupt dabei bin bei der EURO nach so einem schwierigen Jahr und dann auch spiele“, so Trauner.

Der Innenverteidiger zieht ein erfreuliches Fazit: „Es hat mich irrsinnig gefreut, dass ich der Mannschaft helfen können habe. Wir haben eine gute zweite Hälfte gespielt und dann am Ende verdient gewonnen. Wir haben den Gegner dann sehr weit von unserem Tor weggehalten, darauf kann man aufbauen.“

Das sagt der Torschütze zu seiner Verletzung: „Ich habe schon vor dem Spiel den Muskel ein bisschen gespürt. Bei einem längeren Schritt hat es dann sehr zugemacht. Ich hoffe, dass es nicht zu schlimm ist. Morgen werden wir Untersuchungen machen, und dann hoffe ich, dass ich bald wieder bei der Mannschaft bin.“

