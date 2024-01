Trainer-„Tausch“ perfekt! Mader wird Heraf-Nachfolger

Überraschender Trainer-„Tausch“ in Vorarlberg! Nachdem Andreas Heraf Schwarz-Weiß Bregenz in Richtung Lustenau verlässt, heuert nun deren Ex-Coach Markus Mader beim Zweitligisten an.

Mader war bereits während seiner Spielerkarriere zwischen 1987 und 1990 in Bregenz aktiv und schließt sich nun als Trainer dem Team aus der Landeshauptstadt an. Er unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2025. Ihn wird Ex-Lustenau-Assistenzcoach Martin Schneider in Bregenz begleiten, auch der künftige SW-Co-Trainer spielte einst aktiv in Bregenz.

Nach seinem Aus im November bei Lustenau bleibt der einstige Zweitliga-Meistercoach dem Profifußball im westlichsten Bundesland erhalten. Als Aufsteiger hatte Lustenau unter dem Neo-Bregenz-Trainer als Aufsteiger nur knapp den Europacup verpasst, nun übernimmt Mader seinen neuen Verein auf dem dritten Tabellenplatz.

Nachfolger & Vorgänger: Heraf seit Dezember zurück in Lustenau

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Lustenau selbst liegt ohne Sieg und ohne einen einzigen zuhause ergatterten Punkt mit nur drei Zählern am Tabellenende der der ADMIRAL Bundesliga. Der aktuell Tabellenletzte stellte Heraf bereits im Dezember als neuen Trainer vor.

Schneider: „Wollten mit Mader den Turnaround schaffen“

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.