Die Trainersuche beim SK Rapid geht in die finale Phase. Nur noch zwei Kandidaten sind im Rennen. Die Cheftrainer-Entscheidung soll laut Clubangaben rund um den Jahreswechsel, auf jeden Fall aber vor dem Trainingsstart am 7. Jänner erfolgen.

Als Favorit auf den Posten, den nach der Trennung von Peter Stöger seit Ende November wenig erfolgreich Interimscoach Stefan Kulovits bekleidet hat, gilt seit Tagen und weiterhin Johannes Hoff Thorup (Sky berichtete). Der 36-jährige Däne war in seiner Heimat mit Nordsjaelland 2023 – damals mit Salzburg-Kapitän Mads Bidstrup in seinen Reihen – Vizemeister. Zuletzt betreute er für nicht ganz eine Saison bis April den englischen Zweitligisten Norwich City.

Auch Ryssröm Thema bei Rapid

Laut APA-Informationen ist nur noch ein zweiter Kandidat im Rennen – der Schwede Henrik Rydström. Die Kronen Zeitung hatte am Montag erstmals vom Interesse der Hütteldorfer am 49-Jährigen berichtet. Rydström war mit Malmö 2023 und 2024 jeweils Meister, im September erfolgte die Trennung.

Seine Verpflichtung käme bei Rapid wohl einer kleinen Revolution gleich, hat der Ex-Profi doch mit Malmö lange den fußballerischen Ansatz des Relationismus verfolgt. Dabei wird in der Offensive weitgehend auf starres Positionsspiel verzichtet und stattdessen auf Flexibilität, eigene Ideen der Spieler sowie viele Akteure in Ballnähe gesetzt.

(APA/Red.) / Bilder: Imago