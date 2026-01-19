Trainerwechsel bei Austria Klagenfurt

Mit sofortiger Wirkung übernimmt Slobodan Grubor das Amt des Cheftrainers beim SK Austria Klagenfurt.

Der 57 Jahre alte Trainer arbeitete in seiner Laufbahn unter anderem beim Wolfsberger AC, beim NK Aluminij in Slowenien und beim HNK Orijent in Kroatien.

„Ich freue mich riesig auf die Aufgabe hier in Klagenfurt und auf die Arbeit mit der Mannschaft. Wir wollen vom ersten Tag an konzentriert und fleißig sein, eine klare Handschrift auf den Platz bringen und alles daransetzen, mit diesem Team erfolgreich zu sein“, sagt Slobodan Grubor zu seinem Start bei der Austria.

Quelle + Beitragsbild: Pressemitteilung SK Austria Klagenfurt