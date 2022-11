Trainingscamp während WM-Pause: Salzburg testet gegen Topklub

Meister Red Bull Salzburg hält während der anstehenden WM in Katar von 4. bis 8. Dezember ein Kurztrainingslager auf Malta ab.

Dabei absolvieren die Salzburger am 7. Dezember auch ein Testspiel gegen den italienischen Vizemeister Inter Mailand. Das gab der Club am Freitag bekannt. Mit Torhüter Philipp Köhn, Noah Okafor, Luka Sucic und Strahinja Pavlovic werden die Salzburger aller Voraussicht nach vier Spieler für die Endrunde in Katar abstellen.

Die Schweizer Köhn und Okafor sowie der für Kroatien aktive Sucic sind bereits nominiert. Beim serbischen Innenverteidiger Pavlovic gilt die Einberufung als Formsache, sie dürfte am Montag erfolgen. Andere österreichische Clubs werden voraussichtlich nicht über WM-Teilnehmer verfügen.

Salzburg-Trainer Matthias Jaissle gibt allen beim Club verbliebenen Akteuren nach dem letzten Ligaspiel des Jahres am Sonntag (14.30 Uhr/live auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) bei Austria Klagenfurt eine Woche trainingsfrei. Danach wird laut Clubangaben bis 8. Dezember trainiert, ehe am 4. Jänner mit Leistungstests die Vorbereitung auf das Frühjahr beginnen soll. In dieser haben die Bullen auch ein Trainingslager in Marbella (14. bis 21. Jänner) geplant. Im vergangenen Winter hatten die Salzburger ihr Camp in Spanien wegen mehrerer Corona-Fälle absagen müssen.

Salzburg startet am 3. Februar mit dem Cup-Viertelfinale gegen Sturm Graz ins Frühjahr. In der Zwischenrunde der Europa League geht es am 16. (heim) und 23. Februar (auswärts) gegen Inters Ligarivalen AS Roma. Mit Inter verbindet die Salzburger zudem das UEFA-Cup-Finale 1994. Dort war der Vorgängerverein SV Austria Salzburg den Mailändern zweimal mit 0:1 unterlegen.

(APA)/Bild: GEPA