Trainingslager & Testspiele fix: Rapid gibt Winterprogramm bekannt

Der SK Rapid befindet sich seit vergangenem Freitag in der Winterpause. Der Trainingsbetrieb wird am Dreikönigstag, 6. Jänner 2026, mit sportmedizinischen Leistungstests wieder aufgenommen, das gab der Verein am Dienstag bekannt.

Einen Tag später, am 7. Jänner, ist die erste Trainingseinheit auf dem Rasen im Trainingszentrum geplant.

Neuer Chefcoach soll erste Trainingseinheit leiten

Wer diese Einheit leiten wird, ist noch nicht entschieden. Nach der Trennung von Chefcoach Peter Stöger Ende November übernahm Stefan Kulovits als Interimstrainer. Der Verein will zeitnah einen neuen Cheftrainer präsentieren, aktuell sollen mehrere Namen auf der Kandidatenliste stehen. Einer davon lautet nach Sky-Informationen Johannes Hoff Thorup.

Sportchef Markus Katzer stellte bei RapidTV klar: „Die Timeline ist, dass bis zum ersten Training im Frühjahr der Trainer bestellt ist.“

Katzer am 18. Dezember im Sky-Interview: „Wollen zeitnah eine Entscheidung treffen“

Trainingslager und Testspiele stehen fest

Von 10. bis 17. Jänner reist die Mannschaft ins Wintertrainingslager nach Benidorm in Spanien. Dort sind zwei Testspiele angesetzt: Am 12. Jänner trifft Rapid auf Ferencváros Budapest, am 16. Jänner folgt ein weiteres Testspiel gegen Slask Wroclaw.

Nach der Rückkehr nach Wien stehen am Samstag, 24. Jänner, zwei weitere Vorbereitungsspiele auf dem Programm. Um 11.00 Uhr spielt Rapid gegen den First Vienna FC, um 15.00 Uhr folgt ein Test gegen NS Mura. Beide Partien finden aus organisatorischen Gründen ohne Zuschauer statt.

Pflichtspielauftakt Ende Jänner

Das erste Pflichtspiel im Jahr 2026 bestreitet Rapid am Samstag, 31. Jänner. Im Viertelfinale des ÖFB Cups gastieren die Grün-Weißen bei der SV Ried (17.30 Uhr).

Eine Woche später, am Samstag, 7. Februar, startet Rapid in die Frühjahrssaison der ADMIRAL Bundesliga. Zum Auftakt empfängt Rapid im Allianz Stadion die TSV Hartberg (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X).

Bild: GEPA