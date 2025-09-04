Transfer-Kracher bahnt sich an: ÖFB-Teamstürmer zum LASK?

Beim LASK dürfte sich in den letzten Stunden ein echter Transfer-Kracher abzeichnen!

Laut OÖN-Informationen wurde ÖFB-Nationalteamspieler Sasa Kalajdzic bereits in der Linzer Innenstadt gesehen. Und das aus gutem Grund: Der Stürmer von den Wolverhampton Wanderers soll vor einer leihweisen Verpflichtung bei den Schwarz-Weißen stehen.

Beim Premier-League-Klub ist Kalajdzic nach langer Leidenszeit wieder zurück und kommt in der aktuellen Saison auf zwei Kurzeinsätze. Der 2-Meter-Hüne hält bei 19 Einsätzen für die österreichische Nationalmannschaft.

