Transfer vorgezogen: Estrada wechselt per sofort zum SCR Altach

Viel Bewegung beim SCR Altach am letzten Tag des Wintertransferfensters: Nach den Abgängen von Amir Abdijanovic und Sebastian Aigner vermeldeten die Vorarlberger am Dienstagabend noch den vorzeitigen Wechsel von ÖFB-Juniorenteamspieler Pascal Estrada.

Der Innenverteidiger sollte eigentlich im kommenden Sommer ablösefrei zum Team von Trainer Joachim Standfest stoßen. Auf den letzten Metern konnten sich die Altacher aber noch mit dem abgebenden Verein NK Olimpija auf einen Wechsel im Winter verständigen.

Vertrag bis 2026 für Estrada

Die Laufzeit des Vertrages bis Sommer 2026 mit Option auf eine weitere Saison bleibt dabei unverändert, wie die Altacher mitteilten.

„Wir sind sehr froh, dass wir mit NK Olimpija auf den letzten Abdruck doch noch eine Lösung gefunden haben, dass der Transfer sofort über die Bühne gehen kann. Für einen jungen Spieler wie Pascal ist es in dieser Phase der Karriere enorm wichtig Spielzeit zu bekommen. Wir freuen uns sehr darauf, bereits im Frühjahr mit ihm zusammenzuarbeiten“, sagte Sportdirektor Roland Kirchler.



Erste Profistation in Österreich

Für den gebürtigen Linzer Estrada ist es die erste Profistation in Österreich. Nach seiner Laufbahn bei den Jugendteams des LASK klopfte 2018 die Nachwuchsabteilung der Wolverhampton Wanderers an. In England absolvierte der Oberösterreicher 37 Partien in der U21 Premier League, ehe er 2022 zu NK Olimpija nach Slowenien weiterzog.

Beim Double-Gewinn der Hauptstädter zählte Estrada zum Stammpersonal, in der laufenden Saison wurde er aber nicht mehr berücksichtigt.

