Triplepack! Haaland glänzt mit Hattrick gegen Foda-Team Kosovo

Den Frust der verpassten EM nochmals von der Seele geschossen. Erling Haaland gelingt im Duell der „EM-Zuschauer“ zwischen Norwegen und dem Kosovo sogar ein Hattrick.

Der ManCity-Goalgetter bezwang den heutigen Gegner der Norweger quasi im Alleingang: Durch den Triplepack (15., 70., 75.) triumphiert der anstehende ÖFB-Kontrahent in der Nations League klar mit 3:0 gegen die Elf von Ex-Teamchef Franco Foda. Beim Team des Ex-Sturm-Meistertrainers musste LASK-Profi Valon Berisha in der ersten Spielhälfte verletzt ausgewechselt werden.

EM-Teilnehmer mit höchst unterschiedlichen Erfolgen

Unterschiedliche Test-Siege gab es indes für zwei EM-Teilnehmer: Während Dänemark erst spät einen vollen Erfolg im ersten Vorbereitungsspiel fixiert, gewinnt die Slowakei gegen einen europäischen Underdog deutlich.

Das Team von Ex-Sturm-Profi Rasmus Höjlund gewinnt das skandinavische Duell gegen Schweden knapp mit 2:1. Nach der frühen Führung durch Pierre-Emile Höjbjerg (2.) und dem ähnlich schnellen Ausgleich durch Alexander Isak (9.) entschied erst Christian Eriksen in der 86. Minute per Traumtor die Partie. Mit Ex-Salzburger Rasmus Kristensen und dem einstigen Admira-Profi Morten Hjulmand kamen auch zwei weitere Spieler mit Österreich-Bezug gegen den letztjährigen ÖFB-Qualigegner zum Einsatz.

Die Dänen, die bei der vergangenen EM bis ins Halbfinale gekommen waren, bestreiten ihr letztes Testspiel vor dem Turnierstart am Samstag gegen Norwegen. In Gruppe C trifft das Team von Nationaltrainer Kasper Hjulmand zunächst in Stuttgart auf Slowenien (16. Juni). Im Anschluss daran geht es in Frankfurt gegen England (20. Juni) und in München gegen Serbien (25. Juni).

Slowakei besiegt San Marino souverän

Keine Probleme hatte die Slowakei beim Testspiel in Wiener Neustadt gegen San Marino. Tomas Rigo (8.), Tomas Suslov (10.), Lukas Haraslin (36.) sowie David Strelec (58.) ließen bei Österreichs erstem Test-Gegner des Jahres wenig Zweifel am positiven Vorbereitungs-Einstieg. Mit Julian Weinberger leitete darüber hinaus ein rot-weiß-roter Referee die Partie.

(Red./SID.)

Beitragsbild: Imago.