Trotz VAR-Eingriff: Klares Mane-Handspiel bleibt unbestraft

via

via Sky Sport Austria

Aufregung bei Bayern vs. Inter Mailand in der Anfangsphase (jetzt live auf Sky Sport Austria 4 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass)!

Was war passiert? Inters Barella nimmt nach einem Eckball die Kugel vor dem Strafraum volley. Mane fälscht den Schuss ab, allerdings nimmt er dabei die Hände schützend vors Gesicht. Der VAR meldet sich. Schiedsrichter Ivan Kruzliak schaut sich daraufhin die Szene mehrfach in der Review-Area an.

Obwohl es keine Schutzhand gibt, entscheidet Schiedsrichter Ivan Kruzliak nicht auf Elfmeter, sondern auf Eckball. Glück für den FC Bayern!