Tschechien gewinnt WM-Test gegen Fodas Kosovo

Die tschechische Nationalmannschaft ist elf Tage vor Beginn der WM in den USA, Mexiko und Kanada in guter Form.

Angeführt vom Hoffenheimer Adam Hlozek bezwang das Team von Nationaltrainer Miroslav Koubek Kosovo mit 2:1 (2:0) und zeigte einige vielversprechende Ansätze.

Hlozek, der in dieser Saison von vielen Verletzungen ausgebremst worden war, traf in seinem ersten Länderspiel seit fast einem Jahr selbst (32.). Zuvor hatte er das 1:0 durch Tomas Ladra (12.) eingeleitet.

Lukas Hornicek und die Mittelfeldspieler Alexandr Sojka und Pavel Bucha gaben ihr Debüt für das Nationalteam. Neben Hlozek startete auch sein Hoffenheimer Klubkollege Robin Hranac, der Leverkusener Stürmer Patrik Schick fehlte.

Die Tschechen reisen nun in die USA, sie bestreiten ihre WM-Generalprobe am Donnerstagcin Harrison/New Jersey gegen Guatemala. Bei der WM geht es in Gruppe A gegen Co-Gastgeber Mexiko, Südafrika und Südkorea.

(SID) / Bild: Imago