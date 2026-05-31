Sieg gegen de Jong: Zverev erneut im Viertelfinale der French Open

Alexander Zverev hat zum sechsten Mal in Serie das Viertelfinale der French Open erreicht.

Der Hamburger gewann auf dem Court Philippe-Chatrier nach einem durchwachsenen Start letztlich souverän mit 7:6 (7:3), 6:4, 6:1 gegen den niederländischen Nachrücker Jesper de Jong, der am Sonntag seinen 26. Geburtstag feierte. Damit darf der Tokio-Olympiasieger weiter vom ersehnten ersten Grand-Slam-Titel träumen, in der Runde der letzten acht trifft Zverev beim Höhepunkt der Sandplatzsaison auf den spanischen Teenager Rafael Jódar.

Damit ist Zverev, der der letzte verbliebene Top-5-Spieler im Turnier ist und nach dem Ausscheiden von Jannik Sinner und Novak Djokovic als heißester Anwärter auf den Titel an der Seine gilt, nur noch drei Siege vom großen Triumph entfernt. Auch gegen den spanischen Shootingstar Jódar, der gegen seinen Landsmann Pablo Carreno Busta einen 0:2-Satzrückstand drehte und 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2 gewann, ist die Nummer zwei der Setzliste klar favorisiert. Im Vorjahr war Zverev im Viertelfinale an Djokovic gescheitert.

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