ÖFB-Gegner Jordanien kassiert klare Pleite gegen die Schweiz

Jordaniens Nationalteam hat im vorletzten Testspiel vor der WM in den USA, Mexiko und Kanada eine klare Niederlage kassiert.

Österreichs WM-Auftaktgegner am 17. Juni zog am Sonntag in St. Gallen gegen die Schweiz mit 1:4 den Kürzeren. Vor dem Start in die Endrunde wartet auf Jordaniens Kicker bei der Generalprobe am 8. Juni noch ein Duell mit Kolumbien. Gegen die „Eidgenossen“ traf nur der eingewechselte Odeh Fakhoury zum zwischenzeitlichen 1:3 in der 52. Minute.

Die von Murat Yakin gecoachten Schweizer waren klar überlegen. Breel Embolo (28.) mit seinem 24. Länderspieltor und Kapitän Granit Xhaka (45.+10) trafen nach Foulspielen jeweils vom Elfmeterpunkt, dazwischen war auch noch Dan Ndoye (33.) erfolgreich. Johan Manzambi hatte zudem bei einem Stangentreffer Pech (23.). Aufseiten von Jordanien wurde in der ersten Hälfte nur Mousa Al-Tamari gefährlich, der alleine auf Tormann Yvon Mvogo zulief, diesen aber nicht überwinden konnte (30.). Nach dem Seitenwechsel machte nach dem jordanischen Ehrentreffer Christian Fassnacht (79.) alles klar. Der danach einsetzende Gewittersturm sorgte dafür, dass die Partie noch vor Ablauf der 90 Minuten abgepfiffen wurde.

(APA) / Bild: Imago