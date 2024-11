Die früheren Spiele am heutigen Nations-League-Matchday enden gleich dreimal ohne Sieger: Sowohl Österreichs EM-Bezwinger Türkei als auch das damalige Überraschungsteam Georgien verpassen die anvisierten Heimerfolge.

Das Duell zwischen der Türkei mit Ex-Rapid-Profi Mert Müldür und Wales endet mit einem torlosen Remis. Vor dem letzten Spieltag haben die EM-Viertelfinalisten durch den Zwei-Punkte-Vorsprung aber selbst alle Trümpfe in der Hand: Bei einem Abschlusserfolg wäre der Gruppensieg samt Aufstieg in die A-Liga fix.

Das Parallelspiel der Gruppe gewinnt Island mit 2:0 in Montenegro, die Gastgeber stehen dadurch fix als Absteiger fest.

Wie Türkei: Remis für Georgien & Kiteishvili

In Abstiegsgefahr schwebt indes die Ukraine nach einem 1:1-Remis in Georgien als weiterhin Gruppenletzter. Georgien mit Sturm-Spielmacher Otar Kiteishvili und dem ehemaligen Wolfsberg-Profi Luka Lochoshvili in der Startelf springt dafür vorübergehend an die Tabellenspitze der Gruppe.

Während Österreichs einstige EM-Qualigegner Aserbaidschan und Estland ebenfalls nicht über ein 0:0 hinauskommen, wendet Moldawien mit einem 1:0-Sieg in der Nachspielzeit eine Blamage in Andorra ab.

(Red.)

Beitragsbild: Imago.