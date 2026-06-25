Überraschung gegen DFB-Elf! Ecuador besiegt Deutschland

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat zum Abschluss der WM-Gruppenphase den ersten Dämpfer hinnehmen müssen.

Nach zwei Siegen verlor das Team von DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann im letzten Spiel der Vorrunde mit 1:2 (1:1) gegen Ecuador. Schon vor der Partie hatte die DFB-Auswahl den Einzug in die K.o.-Phase als Gruppensieger gesichert.

Sane-Tor in Minute zwei für DFB zu wenig

Leroy Sané (2.) brachte Deutschland im WM-Finalstadion in East Rutherford mit einem umstrittenen Treffer früh in Führung, dem Tor war ein Foulspiel des Bayern-Profis Aleksandar Pavlovic vorausgegangen. Nilson Angulo (9.) und Gonzalo Plata (78.) drehten das Spiel für die Südamerikaner, die als einer der besten Gruppendritten das Weiterkommen sicherten.

Das deutsche Team bestreitet am Montag (22.30 Uhr MESZ) in Boston sein Sechzehntelfinale gegen einen noch unbekannten Gruppendritten. Auf welchen Gegner Deutschland trifft, steht wohl erst am Samstag nach Abschluss der Vorrunde fest.

Der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann veränderte im letzten Gruppenspiel erstmals seine Startelf, trotz bereits fixiertem Aufstieg aber nur an zwei Positionen. Die beiden Abwehrspieler Antonio Rüdiger und David Raum ersetzten die verletzten Nico Schlotterbeck und Nathaniel Brown. Er wolle ansonsten die Stammformation weiter einspielen für die K.o.-Phase, hatte Nagelsmann angekündigt. Damit musste auch Deniz Undav, der mit drei Treffern beste deutsche Torschütze im Turnier, wieder auf der Ersatzbank Platz nehmen.

Schnellstes deutsches WM-Tor seit 92 Jahren

Bereits nach 1:49 Minuten durfte die eingespielte Truppe jubeln, als Sane souverän abschloss. Glück für die Deutschen, dass in der Entstehung ein hoher Fuß von Aleksandar Pavlovic gegen Pedro Vite von Schiedsrichterin Tori Penso nicht geahndet wurde und sich auch der VAR nicht einschaltete. Die Freude über das schnellste deutsche WM-Tor seit 1934 hielt aber nicht lange. Auch der erste Torschuss von Ecuador landete im Netz, nachdem Felix Nmecha im Mittelfeld den Ball verloren hatte.

Ecuador, für den Aufstieg unter Siegzwang, setzte die DFB-Elf danach unter Druck. Gegen Ende der ersten Halbzeit bekamen die Deutschen das Spiel aber unter Kontrolle. Die Hoffnung auf einen Blitzstart der Deutschen auch in der zweiten Halbzeit machte der VAR zunichte. Penso entschied nach einem Foul an Kai Havertz auf Elfmeter (46.), in der Entstehung wurde beim Check allerdings ein Foulspiel von Sane offenbart.

Ecuador kämpfte gegen das Aus an. Gonzalo Plata konnte von einem Missverständnis zwischen Jonathan Tah und Torhüter Manuel Neuer nicht profitieren (72.), Kevin Rodriguez wurde gerade noch abgeblockt (77.). Aus dem daraus entstandenen Eckball fiel aber das Siegestor, Plata spitzelte den Ball vor Neuer ins Tor. Kurz davor hatte Sane (76.) die Chance auf den Doppelpack vergeben. Deutschland verpasste damit, den nationalen Rekord von zwölf Erfolgen in Serie von Mai 1979 bis Juni 1980 unter Jupp Derwall einzustellen. Weiter geht es für die DFB-Auswahl im Sechzehntelfinale am Montag (22.30 Uhr MESZ) gegen einen Gruppendritten.