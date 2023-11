UEFA EURO 2024: Diese 17 Teams sind bereits qualifiziert

Serbien hat sich am Sonntag ebenfalls für die EM-Endrunde in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli 2024) qualifiziert. Damit stehen 17 von 24 Teilnehmerländern – darunter auch Gastgeber Deutschland – für die EURO im kommenden Jahr fest.

Deutschland (Gastgeber)

Belgien

England

Frankreich

Österreich

Portugal

Schottland

Slowakei

Spanien

Türkei

Ungarn

Albanien

Dänemark

Niederlande

Schweiz

Rumänien

Serbien

24 Nationalmannschaften in sechs Gruppen treten bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland an. Die Vorrundengruppen werden am 2. Dezember in Hamburg ausgelost. Österreich wird fix aus Topf zwei gezogen. Die Ersten und Zweiten der zehn Qualifikationsgruppen lösen das Ticket direkt, die letzten drei Endrundenplätze werden in Play-off-Spielen im März 2024 vergeben.

(SID) / Bild: Imago