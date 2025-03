Umbruch beim GAK: Auch Geschäftsführer weg

Die Schlagzeilen um den GAK scheinen nicht abzureißen! Nachdem Trainer René Poms beurlaubt wurde, stellen die „Rotjacken“ nun auch die Geschäftsführung komplett neu auf.

Unabhängig von den jüngsten Entwicklungen werden in den kommenden Tagen bereits länger geplante Umstrukturierungen in der Geschäftsstelle und im Vorstand des GAK 1902 umgesetzt. Geschäftsführer Harald Hochleitner wird den Klub Anfang Mai verlassen und sich neuen Aufgaben widmen. Übergangsweise übernimmt Matthias Dielacher, bislang Geschäftsführer der GAK-Akademie, die Position, bis in den kommenden Wochen ein Nachfolger offiziell vorgestellt wird.

Auch im administrativen Bereich gibt es Anpassungen: Boris Hüttenbrenner behält sein Aufgabengebiet bei, übt dieses jedoch künftig in neuer Rolle als Verantwortlicher für Administration & Organisationsentwicklung aus.

Im Vorstand ergeben sich ebenfalls Veränderungen. Die Funktion des Kassiers, die bisher von Hochleitner ausgeübt wurde, geht an Thomas Sattler. Stefan Romar, Geschäftsführer des langjährigen GAK-Sponsors bm romar|partner, wurde in den Vorstand aufgenommen und übernimmt die Position des Kassier-Stellvertreters. Zudem wird Patrick Siebenbrunner, Unternehmer und Unterstützer des GAK mit seiner Firma Topperzstore, in den Vorstand berufen.

