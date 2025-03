Offiziell: GAK beurlaubt Trainer Poms

Nun ist es offiziell: Der GAK zieht die Reißleine und entlässt Trainer René Poms nach nur 13 Pflichtspielen!

Das geben die Grazer am Freitag bekannt. Nach Gernot Messner ist es bereits die zweite Trainer-Entlassung beim Bundesliga-Aufsteiger in der laufenden Saison. Ein Nachfolger soll in „naher Zukunft“ präsentiert werden.

Nach Sky-Informationen haben die Verantwortlichen beim GAK auch bereits einen Poms-Nachfolger auserkoren. Der ehemalige WAC- und Rapid-Coach Ferdinand Feldhofer soll nach seiner Entlassung bei Cercle Brügge vor wenigen Tagen mit den Grazern den Abstieg aus der ADMIRAL Bundesliga verhindern.

„Angesichts des ausbleibenden sportlichen Erfolgs und der Herausforderungen in den bevorstehenden Qualifikationsrunden halten wir es für notwendig, neue Impulse zu setzen“, erklärt Sportdirektor Dieter Elsneg. „Wir bedanken uns bei René Poms und seinem Team für den außergewöhnlichen Einsatz und die gute Zusammenarbeit in den letzten Monaten.“

GAK unter Poms: Nur drei Siege in 13 Spielen

In insgesamt 13 Pflichtspielen kommt Poms, der den GAK im Oktober 2024 übernommen hatte, mit den Grazern auf lediglich drei Siege. Dem gegenüber stehen sieben Niederlagen, darunter das Achtelfinal-Aus im ÖFB-Cup gegen den Zweitligisten Schwarz-Weiß Bregenz.

Die Grazer konnten in den letzten acht Pflichtspielen sogar nur vier Punkte holen (ein Sieg und ein Remis) und liegen zu Beginn der Qualifikationsgruppe in der Tabelle punktgleich mit Schlusslicht Altach auf dem vorletzten Platz.

„Intensive Etappe“

Auch Obmann René Ziesler bedankt sich beim scheidenden Trainerteam: „René Poms ist mit uns eine sehr intensive Etappe unseres Weges gegangen, und dafür möchte ich mich ausdrücklich bei ihm und seinem Team bedanken. Es ist für uns eine Frage der Wertschätzung, erst mit allen Beteiligten zu sprechen, bevor wir an die Öffentlichkeit treten. An diesem Grundsatz können auch medial gestreute Gerüchte nichts ändern.“

(Red./GAK) / Bild: GEPA