„Unverständlich und inakzeptabel!“ – Ferencvaros-Fans an Grenze zurückgewiesen

Wütend und enttäuscht zeigte sich Salzburgs Europa-League-Gegner Ferencvaros am heutigen Donnerstag über das österreichische Innenministerium!

Die Donnerstag-Partie in der Fußball-Europa-League zwischen Red Bull Salzburg und Ferencvaros Budapest (heute live ab 18 Uhr auf Sky Sport Austria – streame diese Partie mit Sky Stream) hat schon Stunden vor Anpfiff für Aufregung gesorgt. Da war ein aus Ungarn kommender Sonderzug mit „Fradi“-Fans an der österreichisch-ungarischen Grenze zurückgewiesen worden. Wie Ferencvaros auf seiner Website beklagte, habe die Aktion auf Geheiß des österreichischen Innenministeriums „ohne jegliche Begründung“ stattgefunden.

Ungarns Außenminister Peter Szijjarto bezeichnete das Vorgehen auf Facebook als „unerhört und skandalös“. Szijjarto zufolge hätten sich ÖBB und Polizei gegenseitig den Schwarzen Peter zugeschoben. Der österreichische Botschafter sei ins Außenministerium zitiert worden, Ferencvaros kündigte „rechtliche Schritte“ an.

Teile der Ferencvaros-Anhänger waren in der Vergangenheit bei Europacup-Partien immer wieder negativ in die Schlagzeilen geraten.

Das Statement von Ferencvaros im Wortlaut:

Wir protestieren gegen das Vorgehen der österreichischen Behörden!

Mit einer unbegründeten und inakzeptablen Maßnahme haben die Österreicher die Teilnahme der ungarischen Fans am heutigen EL-Spiel des FTC verhindert!

Der Ferencvárosi Torna Club hat mit Bestürzung von der Nachricht erfahren, dass der Sonderzug mit den Ferencváros-Fans, die zum UEFA-Europa-League-Gruppenspiel RB Salzburg – FTC am Donnerstag unterwegs waren, auf Entscheidung des österreichischen Innenministeriums – ohne jegliche Begründung – an der ungarisch-österreichischen Grenze zurückgewiesen wurde. Dieses beschämende Vorgehen erinnert an die schlimmsten Jahre österreichischer Unterdrückung, ist unverständlich, inakzeptabel und äußerst unsportlich. Wir sind niemals solche Gastgeber gewesen… Der Club wird die notwendigen rechtlichen Schritte einleiten.

Bild: Imago