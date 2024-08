US Open: Auftaktgegner von Ofner und Thiem stehen fest

Dominic Thiem bekommt es auf seiner Abschiedstour bei den US Open wieder mit US-Jungstar Ben Shelton zu tun. Österreichs Tennis-Star, der seine Karriere nach dieser Saison beendet, wurde am Donnerstag am Ort seines größten Triumphes die aktuelle Nummer 13 der Welt zugelost.

Gegen Shelton hatte Thiem im Vorjahr wegen Magenkrämpfen aufgeben müssen. Österreichs Nummer eins, Sebastian Ofner, spielt zum Auftakt gegen den argentinischen Weltranglisten-26. Francisco Cerundolo.

Auf Julia Grabher wartet im New Yorker Ortsteil Queens in der ersten Runde eine noch nicht bekannte Qualifikantin. Die Vorarlbergerin komplettiert Österreichs Tennis-Fraktion im Hauptfeld letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Jurij Rodionov blieb an der letzten Quali-Hürde namens Kyrian Jacquet (FRA) mit 6:7(6),1:6 hängen.

Für Thiem geht es neuerlich gegen Shelton. Der 21-jährige US-Amerikaner hält in dieser Saison bei einer 30:19-Bilanz, Thiem indes hat auf ATP-Tour-Level nur ein Match gewonnen. Der Erhalt einer Wildcard darf als ein letztes „Thank you“ der Organisatoren gesehen werden, hatte der mittlerweile auf Weltranglisten-Platz 210 zurückgefallene Niederösterreicher doch 2020 in einem hochklassigen Endspiel in fünf Sätzen gegen Alexander Zverev seinen ersten und einzigen Grand-Slam-Titel geholt.

Bei einer Überraschung bekäme es Thiem mit dem Sieger der Paarung Luca Nardi (ITA) gegen Roberto Bautista Agut (ESP) zu tun. Grabher könnte auf Wimbledon-Siegerin Barbora Krejcikova treffen, Ofner in der 3. Runde auf Zverev.

(APA) / Artikelbild: GEPA