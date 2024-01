Vastic übernimmt Trainerposten in Kroatien

Ivica Vastic, der bis dato Individualtrainer der U-18 der Wiener Austria war, wechselt mit sofortiger Wirkung zum kroatischen Zweitligisten HNK Sibenik wie die „Krone“ berichtet. Dort folgt er auf Mario Carevic der im Juli das Amt von Ex-Rapid und Altach-Coach Damir Canadi übernommen hat.

Sibenik steht nach 17 Spieltagen mit 36 Punkten am zweiten Tabellenplatz der zweiten kroatischen Liga. Tabellenführer ist Osjecko mit 41 Punkten. Bevor Vastic nach Kroatien geht, zaubert er noch beim Legendenturnier in Perchtoldsdorf. Das Turnier wird am Samstag ab 13:00 live auf skysportaustria.at und YouTube übertragen.

(Bild:GEPA)