Verhandlungen laufen: Salzburg-Verteidiger vor Wechsel zu deutschem Topklub

Joane Gadou soll laut Sky-Informationen vor einem Wechsel in die deutsche Bundesliga zu Borussia Dortmund stehen. Sky hatte bereits Anfang März exklusiv über das Interesse des BVB berichtet.

Die Dortmunder haben demnach bereits eine Einigung mit dem 19-jährigen Innenverteidiger erzielt. Auch die Verhandlungen zwischen Salzburg und dem BVB sollen weit fortgeschritten sein, letzte Details seien noch zu klären. Die Ablöse soll 20 Millionen Euro plus 4 bis 6 Millionen Euro an Bonuszahlungen betragen. Medizincheck und Unterschrift sind noch ausständig.

Gadou, der im September 2024 für rund 10 Millionen Euro von PSG nach Salzburg wechselte, absolvierte bisher 58 Pflichtspiele für den FC Red Bull Salzburg. In den jüngsten fünf Spielen kam der Franzose allerdings nicht mehr zum Einsatz und stand in den vergangenen zwei Runden auch nicht im Kader.

Neben Gadou könnte auch Jannik Schuster die Bullen im kommenden Transferfenster verlassen. Der FC Brentford soll bereit sein, mindestens 20 Millionen Euro für den 19-jährigen Österreicher zu zahlen.

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