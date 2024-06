Verletzungsschock um Lewandowski bei ÖFB-Gegner Polen

Polen muss sechs Tage vor dem ersten Auftritt bei der Fußball-EM um seinen Kapitän und absoluten Starspieler zittern: Robert Lewandowski musste im letzten Test vor der Endrunde in Deutschland früh verletzt vom Feld.

Bereits nach 32. Minuten war das Spiel für den Barcelona-Star vorbei. Zum Zeitpunkt der verletzungsbedingten Auswechslung führten die Polen in Warschau gegen die Türkei mit 1:0. Besonders bitter für die Gastgeber: Auch der Torschütze Karol Swiderski musste nur wenige Minuten zuvor auch ausgetauscht werden.

Zittern um Lewandowski: Auch Milik verletzt

Erst im letzten Testspiel gegen die Ukraine hatte sich Lewandowskis Sturmpartner Arkadiusz Milik am Knie verletzt. Der Juventus-Offensivspieler wird das Turnier in Deutschland sicher verpassen. Über die Einsatzchancen von Kapitän Lewandowski ist noch nichts bekannt.

Polen trifft in der ÖFB-Gruppe D zum EM-Auftakt am Sonntag (16. Juni) auf die Niederlande. Das Duell gegen Österreich folgt am 21. Juni in Berlin.

(Red.) / Bild: Imago