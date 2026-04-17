Verlieren verboten! Austria & Salzburg kämpfen um drei Punkte

In Favoriten könnte sich derweil entweder die Austria oder Salzburg aus dem Titelkampf verabschieden. Schnabulieren die viertplatzierten „Bullen“ die „Veilchen“, würde der Rückstand der Elf von Coach Stephan Helm zur Spitze auf mindestens sechs Punkte anwachsen. Gleiches gilt umgekehrt auch für die Salzburger. „Die nächsten zwei Spiele werden sicher zeigen, in welche Richtung es geht“, war Helm bewusst.

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Die Austria ist in den letzten zwölf Heimspielen gegen Salzburg ohne Sieg geblieben. Das soll sich ändern, helfen könnte Stürmer Johannes Eggestein (Muskelfaserriss). „Ich denke, dass er ein Thema für den Kader sein wird“, sagte Helm. Ausfallen dürfte hingegen Philipp Maybach (Adduktorenprobleme).

Helm vor Salzburg-Doppel: „Wird höchste Zeit, dass wir uns belohnen“

Die Salzburger haben indes eine Wiener Woche vor sich, nach dem Austria-Doppel wartet noch Rapid. „Für uns gilt es, die Lehren aus dem letzten Spiel gegen den LASK zu ziehen und uns in verschiedenen Bereichen zu verbessern“, meinte Trainer Daniel Beichler. Seine Mannschaft wird am Sonntag mit einem Trauerflor auflaufen und dem verstorbenen Alexander Manninger gedenken. Der einstige Salzburg-Torhüter war am Donnerstag tödlich mit dem Auto verunglückt.

(APA)/Beitragsbild: GEPA