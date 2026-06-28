Verlieren verboten! ÖFB-Team bei Pleite gegen Algerien out

Kurz vor den abschließenden Spielen der WM-Gruppenphase in der ÖFB-Gruppe J steht fest: Österreich steht nur bei einem Sieg oder einem Remis gegen Algerien in der K.o.-Phase. Bei einer Niederlage ist das Team von Teamchef Ralf Rangnick fix ausgeschieden.

Das steht nach den Ergebnissen in den Gruppen K und L fest. Durch den 2:1-Sieg Kroatiens gegen Ghana und den 3:1-Erfolg der DR Kongo gegen Usbekistan kann Österreich rechnerisch nicht mehr unter die besten acht Gruppendritten einziehen. Selbiges gilt übrigens für Algerien: Verlieren die Nordafrikaner gegen die ÖFB-Auswahl, ist die WM-Reise vorbei. Bei einem Remis wären beide Teams weiter, Algerien würde den Iran noch aus den Top acht der besten Gruppendritten verdrängen.

Für das ÖFB-Team würde es bei einem Aufstieg nun sicher zum Duell gegen WM-Favorit Spanien kommen. Das Spiel findet am Donnerstag, den 2. Juli um 21 Uhr statt.

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