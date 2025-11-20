Verstappen entthront? Die Szenarien für einen neuen F1-Champion

Drei Rennen vor dem Ende der F1-Saison könnte in Las Vegas aus dem Dreikampf um die WM-Krone nur noch ein Zweikampf werden – zulasten von Titelverteidiger Max Verstappen.

Nach vier Weltmeister-Titeln in Folge findet die Serie voraussichtlich ihr Ende! Der erfolgsverwöhnte Niederländer muss sich drei Rennen vor Saisonende wohl oder übel so langsam damit anfreunden, seinen Titel nicht verteidigen zu können. Bei noch insgesamt 83 zu vergebenen Punkten liegt der 28-Jährige 49 Zähler hinter Lando Norris und 25 Punkte hinter Oscar Piastri.

Am kommenden Wochenende macht der F1-Zirkus in Las Vegas Halt und in Sin City könnte die Fahrer-WM dann auch rechnerisch sicher in die papayafarbenen McLaren-Hände fallen. Holt Norris in den USA mindestens neun Punkte mehr als der amtierende Weltmeister, ist der WM-Zug offiziell abgefahren.

Verstappen entthront? Die WM-Szenarien:

Gewinnt Norris den GP von Las Vegas, muss Verstappen mindestens Zweiter werden, um weiter theoretische Chancen auf den WM-Titel zu haben

Wird Norris Zweiter in Vegas, braucht Verstappen einen Platz unter den Top 5

Wird Norris Dritter, müsste Verstappen mindestens auf Rang sechs landen

Wird Norris Vierter, muss Verstappen mindestens Achter werden

Wird Norris Fünfter, braucht Verstappen Minimum Rang neun

Wird Norris Sechster oder Schlechter, hat der Niederländer weiterhin Chancen auf seinen fünften Titel in Serie

(sport.sky.de/Red.).

Beitragsbild: Imago.