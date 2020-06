VIDEO: Daniel Toth: “Wer lauter schreit, hat das Foul bekommen”

Nach der 0:2 Heimniederlage gegen die Wiener Austria geht Admira-Routinier Daniel Toth mit seinen Gegenspielern und dem Schiedsrichtergespann hart ins Gericht: “Wer lauter schreit, hat das Foul bekommen. Wegen jeder Kleinigkeit haben sie herumgeschrien und den Schiedsrichter damit beeinflusst.”

Angesprochen auf seine persönlich harte Gangart, mit der er zwei Gegenspieler verletzte (Anm. Dominik Fitz & Benedikt Pichler), will Toth keinen Vorsatz erkennen: “Natürlich will ich keinen verletzen. Ich will schon in jeder Aktion den Ball erwischen.”

Die Admira ist nach dieser Niederlage wieder Tabellenletzter. Ein Punkt fehlt den Niederösterreichern auf die WSG Tirol.