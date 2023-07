VIDEO: Okafor in Mailand gelandet – Medizincheck am Samstag

Wie bereits am Vormittag berichtet steht Noah Okafor unmittelbar vor einem Wechsel von Red Bull Salzburg zum AC Milan.

Der Schweizer ist am Freitagabend in Mailand gelandet. Am Samstag soll der 23-jährige Angreifer den Medizincheck absolvieren und anschließend einen Vertrag bei den „Rossoneri“ unterschreiben.

Medienberichten zufolge beträgt die Ablöse zwischen 13 und 15 Millionen Euro. Bei Milan soll Okafor einen Vertrag bis 2028 bekommen.

In zweieinhalb Jahren bei Red Bull Salzburg bestritt Okafor 110 Pflichtspiele. Dabei erzielte er 34 Tore und steuerte 23 Vorlagen bei.

Bild und Videoquelle: Antonio Vitiello