via

via Sky Sport Austria

In den über 400 Sendungen der Sky-Fußballdebatte „Talk und Tore“ gab es so einiges zu lachen. Ein Schmankerl aus dem Jahr 2009 hat es in die heutige Ausgabe von „Rückpass – Der Blick ins Archiv“ geschafft.

Der damalige Wiener-Neustadt-Präsident Frank Stronach erzählt in der Sendung einen Witz über einen schottischen Trainer und amüsiert sich sichtlich darüber. Diese lustige Anekdote wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.