VIDEO: So wurde dieser Österreicher Novak Djokovic’s Fitnesstrainer

Gebhard Gritsch ist in Tennis-Insider-Kreisen kein unbekannter Name. Der gebürtige Tiroler wurde international für seine Tätigkeit als Fitnesstrainer und Berater vom serbischen Tennis-Star Novak Djokovic bekannt.

Der 63-jährige Gritsch studierte Sportwissenschaft und Sportmanagement in Innsbruck und Wien. Im Leistungssport spezialisierte sich Gritsch vor allem auf Tennis. 20 Jahre lang arbeitete er als Trainer in verschiedenen Ländern. Als er 2009 ins Trainerteam von Novak Djokovic aufgenommen wurde, nahm die Karriere des heutigen Superstars richtig Fahrt auf.

Gritsch verrät: So wurde er Fitnesstrainer von Djokovic

Insgesamt acht Jahre lang (von 2009 bis 2017) betreute Gebhard Gritsch den Weltranglisten-Ersten. Dabei kam es nur zufällig zu einer Zusammenarbeit. “Ich war an einem Samstag Morgen auf einem Flohmarkt in Wien. Ich traf zufällig einen alten Freund…“, sagte Gritsch. Der Rest ist Geschichte, denn schon bald sollte der Tennis-Fachmann in Belgrad auf dem Platz stehen.

