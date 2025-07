„Vieles war besser“ – Die Reaktionen zum Rapid-Erfolg gegen Decic

Der SK Rapid ist souverän in die dritte Conference-League-Qualifikationsrunde aufgestiegen. Die Hütteldorfer gewannen am Donnerstag das Zweitrunden-Rückspiel gegen den montenegrinischen Cupsieger Dečić Tuzi nach einem 2:0 im Hinspiel ungefährdet 4:2 (2:0) und bescherten Peter Stöger ein erfolgreiches Heimdebüt auf der grün-weißen Trainerbank.

Das sind einige Stimmen zum Spiel.

Peter Stöger (Rapid-Trainer): „Wir sind heute mit mehr Dingen zufrieden als unzufrieden. Die erste Halbzeit war so, wie wir reingehen wollten in die Partie – viele Kombinationen, viele Anspielstationen, viele Möglichkeiten, um hinter die letzte Kette zu kommen und Abschlüsse zu kreieren. In der zweiten Hälfte war das, was wir uns nicht so gewünscht haben, so ein bisschen Kontrollmodus. Wir haben schon einen Rhythmus, der ordentlich ist. Deswegen verzeihe ich ihnen das alles. Wichtig war, nach dem Gegentor eine Reaktion zu sehen. Die ist gekommen. Es war vieles, das heute schon besser war. Die Spieler bekommen nach vorne Freiheiten, aber nach hinten müssen sie auch die unangenehme Arbeit machen.“

Matthias Seidl (Rapid-Kapitän): „Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir richtig gut gekickt. Da ist viel gegangen, wir haben richtig gute Chancen gehabt. Die zweite Halbzeit ist dann ein bissl dahingeplätschert, aber im Großen und Ganzen war es okay. Auf der Leistung können wir aufbauen. Ich glaube, dass man schon gesehen hat, dass nach vorne mehr geht, dass wir mutig sind und die Räume bespielen.“

(APA/Red.)

Bild: GEPA