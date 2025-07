Vienna holt Ex-GAK-Spieler

Der First Vienna FC 1894 verstärkt sich mit Benjamin Rosenberger. Der 29-jährige Linksverteidiger unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2027.

Rosenberger begann seine fußballerische Laufbahn beim USV Eggersdorf. Über den Grazer AK sowie die Akademien des FC Red Bull Salzburg und des SK Sturm Graz führte ihn sein Weg in den Profifußball. Für Sturm Graz debütierte er 2014 in der ADMIRAL Bundesliga. Es folgten weitere Stationen beim Wolfsberger AC, Kapfenberger SV und zuletzt erneut beim Grazer AK, mit dem er 2024 in die Bundesliga aufstieg. Insgesamt blickt der gebürtige Steirer auf 30 Bundesliga-Spiele und 155 Einsätze in der ADMIRAL 2. Liga zurück.

Auch international sammelte Rosenberger Erfahrung im Nachwuchs: Für die österreichische U-18- und U-19-Nationalmannschaft absolvierte er insgesamt sechs Länderspiele.

„Benjamin ist ein Spieler, der durch seine Erfahrung Stabilität in unsere Defensive bringt und mit seiner Mentalität vorangeht. Wir sind überzeugt, dass er eine wichtige Rolle in unserem Team übernehmen wird“, sagt Vienna-Sportdirektor Andreas Ivanschitz.

Artikelbild: GEPA